Пекин отодвинул Трампа в деле примирения Таиланда и Камбоджи

Таиланд и Камбоджа готовы обсудить урегулирование пограничного конфликта на трёхсторонних консультациях. Медиатором выступает Китай, встреча запланирована на ближайшие дни.

Накануне Бангкок и Пномпень подписали совместное соглашение о прекращении огня. Стороны обязались оставить войска по линии соприкосновения. Тишина наступит после 20-ти дней интенсивных боевых действий.

За время перестрелок разрушены монастыри и жилые здания. Удары наносились, в том числе по густонаселённым районам. Как только ситуация нормализуется, люди смогут вернуться в свои дома. После этого Таиланд обещает освободить пленных камбоджийских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что примирил Таиланд и Камбоджу. Правда, уже после громких заявлений главы Белого дома стороны несколько раз обменялись ударами.