"Союз" с 52 спутниками готовят к запуску с "Восточного"

На космодроме "Восточный" готовятся к финальному в этом году старту. "Союз-2.1Б" доставит на околоземную орбиту 52 спутника.

После всех подготовительных работ "Союз" вывезли из монтажного цеха и установили на стартовую площадку. Пуск состоится во второй половине дня 28 декабря. Спутники выведут на орбиту высотой около 500 километров.

Наибольший интерес представляют космические аппараты "Аист-2Т", которые позволяют сделать объёмную съёмку нашей планеты и получить 3D-изображения земной поверхности. Также их будут использовать для мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.