Европейская партия войны в своих идеях пока готова идти до конца. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предупредил европейцев о том, что в случае отправки войск "коалиции желающих" на Украину, они станут законной целью для российских военных.

"Амбиции европейских политиков буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и своё собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате "коалиции желающих". Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших Вооружённых сил", - сказал Лавров в интервью ТАСС.

Тем временем, в Европе и Киеве с опасением ждут встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится сегодня во Флориде. Руководители стран ЕС полагают, что переговоры могут иметь непредсказуемые последствия, несмотря на интенсивную подготовку, которую евроястребы провели со своим подопечным - главарем киевского режима.

Зеленский намерен представить американскому лидеру свой так называемый план урегулирования украинского конфликта. Впрочем, эксперты склоняются к тому, что список требований Зеленского будет отвергнут.

Одной из версий, почему встречу Зеленского с президентом США перенесли с 23:00 на 21:00 мск 28 декабря, аналитики называют то, что главарь киевского режима отменил переговоры с ФБР, которые якобы были запланированы перед аудиенцией у Трампа. Зеленский явно обозлён, ведь, как только он сел в самолет, НАБУ в Киеве снова начали громкие задержания: теперь среди украинских депутатов, приближённых к власти.