"Великое замещение" европейских народов уже произошло, заявил Илон Маск. Американский бизнесмен прокомментировал свежую статистику о составе населения Брюсселя.

Выяснилось, что бельгийское происхождение имеют лишь 20%. Из оставшихся большинство - выходцы из Северной Африки и Западной Азии. Аналогичная картина наблюдается по всей стране.

Этой зимой по Евросоюзу прокатилась волна вандализма. Мигранты уничтожают ёлки и новогоднее убранство как символы христианства. Глава Минобороны Бельгии назвал политическую и социальную ситуацию драматичной. К охране порядка в столице ЕС наряду с полицейскими пришлось привлечь военных.