Собянин рассказал о работе "горячих линий" в праздники

Во время новогодних каникул в столице будут круглосуточно работать "горячие линии" городских служб. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

К примеру, операторы и голосовой помощник предоставят москвичам необходимую информацию о государственных услугах и сервисах, подскажут расписание работы общественного транспорта и парковок. Обратившись в единую медицинскую справочную службу Москвы по номеру 122, горожане смогут записаться к врачу. А для владельцев домашних животных будет доступен круглосуточный контакт-центр.

Кроме того, решать повседневные вопросы можно будет в любое удобное время онлайн. Портал мос.ру предоставляет свыше четырёхсот шестидесяти услуг и сервисов, есть также мобильные приложения "Госуслуги" и "Моя Москва".