Зимняя сказка: в Кронштадте оживили древние образы

Завораживающее зрелище для жителей и гостей Петербурга: Кронштадт погрузился в атмосферу зимней сказки. На главной площади города проходит новогоднее мультимедийное представление.

В грандиозное красочное полотно превратился фасад Никольского морского собора. С помощью видеопроекций оживают образы, вдохновлённые традиционными ремёслами и народным творчеством России - Хохлома, Гжель, орнаменты русских кружев.

Представлены также работы современных художников и дизайнеров. Световое шоу будет транслироваться каждый вечер вплоть до 14 января.