В Крыму готовят уникальную выставку из истории древнего Херсонеса

Редкие археологические находки, христианские реликвии и другие артефакты. Памятники истории, которые ранее не показывали широкой публике, готовят к экспозиции в Крыму. В следующем году там откроется выставка, посвящённая византийскому периоду Херсонеса.

Реставраторы бережно восстанавливают предметы из фондов хранилища. К примеру, фрагменты мраморной столешницы. Они были найдены ещё сто с лишним лет назад. Более века надпись в честь римских императоров Аркадия и Гонория лежала в фондохранилище, а теперь её впервые покажут на выставке. Среди артефактов есть и находки последних лет, которые пока ещё посетители не видели.

Большая часть предметов относится к периоду с V по XIII век. Почти на всех - христианская атрибутика. Сохранилась крышка от мраморного реликвария - сундучка для хранения мощей, огромные мозаики с изображением птиц и плодов граната – символы воскресения. Есть и архитектурные детали, например, колонна с византийским крестом.

Предметы, которые долгое время находились в экспозиции или в фондохранилище, периодически требуют влажной уборки. Тут всё просто: перчатки, отпариватель и лёгкими движения губки собирается пыль и грязь, а затем предмет передаётся реставраторам для более тонкой очистки.

Работа реставраторов не терпит спешки. Восполнить утраченные фрагменты, склеить керамику, нанести мастику на швы, убрать следы ржавчины или насекомых - кропотливая работа. Обновления требуют даже когда-то отреставрированные предметы: темнеет клеевой слой, выгорает тонировка гипсовых вставок. На придание экспозиционного вида одном предмету порой уходит месяц, поэтому у художников в работе всегда несколько артефактов.

Херсонес вошел в состав Византийской империи в конце V века. Почти тысячу лет это был главный христианский центр северного Причерноморья, опорный пункт миссионеров и паломников. Это был период небывалого экономического и культурного подъёма. Познакомиться с богатейшей коллекцией предметов того времени можно будет уже в следующем году.