Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий за последние сутки освободили сразу четыре населённых пункта в ДНР - Димитров, Родинское, Артёмовку и Вольное. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение Гуляйполя в Запорожской области, а бойцы группировки "Днепр" освободили Степногорск.

Минувшей ночью авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам энергетики, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей и местам сборки ударных беспилотников в тылу противника.

За 24 часа силы ПВО России сбили управляемую авиабомбу и 370 беспилотников врага.