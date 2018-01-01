Умерла Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает AFP.

В юности Бардо занималась балетом. В кино пришла в 1952 году и вскоре стала секс-символом, этот статус ей принёс фильм Роже Вадима "И Бог создал женщину". Самые известные фильмы с участием Бардо – "Мужское – женское", "Презрение", "Вива, Мария!", "Две недели в сентябре", "Знаменитые любовные истории".

За свою двадцатилетнюю карьеру в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 картинах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен.

С начала 1970-х годов Бардо активно боролась за права животных, основала и возглавила фонд защиты животных своего имени. В конце 2018 года Бардо поддержала движение жёлтых жилетов, недовольных повышением цен на бензин и политикой Эммануэля Макрона в целом. Она также заявила, что правительство игнорирует все её просьбы о помощи в борьбе за права животных.