Сердце Москвы: чем живёт район Тверской

В этот район входят Кремль и Красная площадь. 90 лет назад тут двигали огромные здания, причём не эвакуируя из них людей. Здесь расположен парк, включённый в список ста лучших мест в мире по версии журнала Time.

Всё это - о районе Тверской. Теперь уже сложно представить, что когда-то городская застройка заканчивалась крепостной стеной Белого города, у современного Бульварного кольца. А Тверскую улицу соединили с Красной площадью только в конце XVI века, перекинув мост через реку Неглинную. С XVIII столетия - это главная улица города.

Ещё в начале прошлого века улица Тверская была почти в четыре раза уже, а там, где сейчас ездят машины, стояли дома. Однако в 1935 году был принят Генплан реконструкции Москвы: старые здания решили снести, на их место поставить новые, в духе сталинского ампира. Однако некоторые дореволюционные строения всё же уцелели, буквально переехав на новое место.

Была создана специальная контора по перемещению зданий, их срезали со старого фундамента и перевозили по рельсам. Так сохранили здание Моссовета - бывший генерал-губернаторский дворец, где сегодня расположена мэрия. А бывший доходный дом Саввинского подворья переехал на 50 метров за одну ночь вместе с жильцами. Теперь этот сказочный русский терем спрятан за сталинской многоэтажкой.

В прошлом году дом отреставрировали, вернув ему первоначальный облик. На фасаде под слоями краски и пыли реставраторы обнаружили первые рекламные надписи. Дом и сегодня жилой, а прийти в гости в одну из квартир может любой желающий. Её в 1925 году получил служивший в комендатуре Кремля дедушка Екатерины Морозовой. Теперь она открыла здесь музей.

Реставрируют не только жилые дома, но и поликлиники, и школы. Учебный корпус на Тихвинской улице открыли после реконструкции в этом году. Теперь за историческими фасадами - современные комфортные классы и оборудованные лаборатории.

Идёт масштабная стройка под землёй, на Кольцевой линии вскоре появится новая станция - "Достоевская". Проектировали её ещё в 50-е годы прошлого века. Это один из сложнейших проектов московского метро - обилие инженерных коммуникаций, грунтовые воды и действующая линия, расположенная в считанных метрах.

И, конечно, Тверской район - главный туристический центр. По традиции, он встречает Новый год самым нарядным и богато украшенным. И где, как не здесь ощутить дух приближающегося Нового года и Рождества - попасть в диковинный лес из вечнозелёных деревьев и кустарников, встретить волшебных героев, загадать желание возле сказочно украшенной ёлки и снова поверить в чудеса.