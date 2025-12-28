Мошенники стали отправлять россиян в "новогодние туры"

Россиян предупредили о новых, праздничных схемах мошенничества. Россиянам предлагают отправиться в новогодние путешествия.

Перед Новым годом аферисты создают копии сайтов реальных турагентств, заманивая потенциальных жертв уникальными предложениями по низким ценам. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Граждан заманивают красивыми картинками, обещают незабываемый отдых и акцентируют внимание на том, что мест осталось мало. Потенциальной жертве предлагают внести полную предоплату и вынуждают её действовать быстро.

В итоге деньги уходят в карман преступникам, а сайт с заманчивыми ценами через какое-то время исчезает.