Собянин рассказал, как волонтёры помогают ветеранам

Московские волонтёры активно помогают ветеранам. В этом году добровольные помощники поздравляли их с 80-летием Победы, в мероприятиях по случаю этого юбилея приняли участие более 25 тысяч волонтёров, сообщил Сергей Собянин.

Добровольцы трудились на городских площадках, возле исторических памятников, в концертных залах и в самом сердце столицы - на Красной площади.

В Москве на базе центра "Мосволонтёр" весь этот год работал Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, отметил мэр.