В районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие. Это позволит восстановить внешние линии энергоснабжения, сообщили в МАГАТЭ.

О начале восстановительных работ в соцсети Х написал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он поблагодарил стороны конфликта за согласие на новый временный период тишины. Известно, что восстановительные работы на ЛЭП продлятся несколько дней.

23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из-за боевых действий. Работа станции какое-то время зависела от аварийных дизель-генераторов. Потом электроснабжение восстановили, но сейчас оно снова отсутствует.