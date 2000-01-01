История любви и мировой славы: как Вадим Племянников сделал из Брижит Бардо кинозвезду

Сегодня ушла из жизни французская актриса Брижит Бордо. Она умерла на 92-м году жизни после тяжёлой болезни.

Играла в кино она не так долго – всего четверть века. Секс-символом её сделал режиссёр Роже Вадим в 1956 году, сняв в своей картине "И Бог создал женщину". Позже этот фильм об отношениях чувственной и красивой героини Бардо с тремя разными по темпераменту мужчинами назовут предвестником сексуальной революции 60-х годов.

Но примечательно даже не это, а сама фигура режиссёра. Роже Вадим – псевдоним сына русского дворянина, эмигрировавшего во Францию в начале ХХ века. Звали его при рождении Вадим Племянников. Именно он заметил актрису Бардо, отзывы критиков о первых ролях которой были крайне негативными.

Вадим, он же Племянников превратил 22-летнюю Бардо в символ женственности, красоты и стиля. Она даже получила небывалую для неанглоговорящей актрисы популярность в США: американская пресса сравнивала Брижит с самыми успешными актрисами того времени, в числе которых Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн и Элизабет Тейлор.

Фантастический успех достаточно быстро прошёл. Впрочем, как и любовь. Выйдя замуж за Роже Вадима в 1952 году, уже через пять лет Бардо от него ушла. Потом у неё были романы с музыкантами Жильбером Беко и Сашей Дистелем, актёром Жаком Шарье. От него Брижит в 1960 году родила сына Николя-Жака.

Ещё Бардо состояла в отношениях с бразильским танцором Бобом Загури и автором-исполнителем Сержем Генсбуром. Для иностранцев все эти имена, за исключением разве что Генсбура, мало что говорили.

А вот создатель "звезды Бардо" - Роже Вадим – после неё выбирал себе женщин, как говорится, с громкими именами. Правда, некоторых из них именно он и сделал популярными актрисами. Среди гражданских и официальных жён режиссёра Племянникова – Катрин Денёв, Джейн Фонда, Сильвия Кристель, Мари-Кристин Барро.

Роже Вадим ушёл из жизни в 2000 году. На его похоронах присутствовали все его бывшие жёны.