"Союз-2.1б" с 52 спутниками успешно стартовал с "Восточного"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома "Восточный". Видеотрансляцию вёл "Роскосмос". Разгонный блок "Фрегат" уже отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

Это был финальный в этом году космический старт. Наибольший интерес представляют космические аппараты "Аист-2Т", которые позволяют сделать объёмную съёмку нашей планеты и получить 3D-изображения земной поверхности. Также их будут использовать для мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.