Путин подписал закон о домовых чатах в мессенджере МАХ

Владимир Путин подписал несколько законов. Они меняют многие сферы жизни россиян, например, включают срок службы добровольцев СВО в пенсионный стаж.

Также вводится штраф за обслуживание сим-карт, оформленных после самозапрета. Для юридических лиц он может составить полмиллиона рублей. Кроме того, до 2028 года пролонгируется региональная программа переселения из аварийного жилья.

А ещё обязательным становится взаимодействие управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере МАХ.