Искалеченного львёнка со сломанными лапами изъяли у лакшери-блогера в Москве

Московская прокуратура проверяет законно ли приобретён львенок, которым на днях похвастался столичный блогер Дмитрий Котов. Маленькое животное изъято у владельца и проверено. Известно, что оно в критическом состоянии, истощено и пережило множество травм. Львёнок сейчас на реабилитации под контролем ветеринаров, а его бывшему хозяину грозят сразу две уголовные статьи.

Криптоблогер и миллионер Котов стал популярен, как только завёл себя льва и начал выкладывать с ним видео в сеть. Судя по его блогу, хищное животное он завёл 11 декабря. В этот день Котов выложил фотографию со львёнком на кровати. И большой корзиной с красными розами - 501 штукой. И подписью: "Удивляйте девушек". На самом деле, удивил всех, обнародовав свои траты на животное - 30 – 50 тысяч в месяц только на еду.

Судя по видео, питался львёнок хоть и дорого, но не совсем той едой, которая нужна животному. Своим подписчикам Дмитрий Котов рассказал, что всегда мечтал о настоящем животном, с которым потом сможет ходить на охоту. Но реальность оказалось не такой радужной. Львёнок начал ходить в туалет где попало. И чаще всего на кровать.

Видимо, поняв, что львёнок даже с такими большими деньгами - это то ещё испытание, блогер передал животное зоозащитникам-волонтёрам. В прокуратуре Москвы сообщают, что животное, которому сейчас всего два с половиной месяца, было в критическом состоянии.

Блогера вызвали в столичную прокуратуру, тик как подозревают в жестоком обращении с животными. Правда, Дмитрий Котов уверяет, что ничего плохого маленькой львице не делал. Львицу передали на лечение и реабилитацию. У Котова взяли показания. В прокуратуре отметили, что блогера проверяют на жестокое обращение с животными. В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.