Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским переговорил по телефону с российским президентом. Глава Белого дома назвал этот разговор хорошим и очень продуктивным.

Телефонный разговор президентов России и США действительно состоялся, подтвердил в интервью ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня в 21:00 мск Дональд Трамп встретится во Флориде с Владимиром Зеленским. Политики обсудят детали мирного плана по Украине.

За сутки до встречи глава Белого дома предупредил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения, но выразил уверенность, что встреча с главой киевского режима может стать продуктивной.

Ещё две недели назад Трамп заявлял, что в мирном урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Глава Белого дома не устаёт повторять, что остановил уже восемь войн и готов продолжить дело мира.