Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл детали сегодняшнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Разговор был организован по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Зеленским. Российский президент привёл своему американскому коллеге аргументы о принципиальной важности достигнутых в Анкоридже договорённостей.

Ещё в Кремле подчеркнули, что президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращения огня под предлогом референдума о статусе территорий, который намеревается провести Зеленский, ведёт лишь к затягиванию конфликта.

Как сказал Ушаков, Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, а Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.

Также лидеры договорились переговорить после контактов Трампа с Зеленским. Разговор президентов России США продолжался 1 час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, отметил Ушаков.

Ранее Трамп сообщил разговоре с российским лидером перед встречей с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал этот разговор хорошим и очень продуктивным.

Сегодня в 21:00 мск Дональд Трамп встречается во Флориде с Владимиром Зеленским. Политики обсуждают детали мирного плана по Украине. За сутки до встречи глава Белого дома предупредил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения. Две недели назад Трамп заявлял, что в мирном урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс.