Трамп на встрече с Зеленским заявил о финальном этапе урегулирования на Украине

Мы находимся на финальном этапе украинского урегулирования. Об этом в самом начале встречи с Владимиром Зеленским заявил Дональд Трамп. "Это или остановится, или будет очень долго длиться", - сказал глава Белого дома. Переговоры проходят во Флориде, сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что президенты России и Украины хотят заключить сделку, а также отверг предположения о том, что Москва не настроена серьёзно на мир на Украине.

Ещё Трамп подтвердил, что перезвонит Путину сегодня после встречи с Зеленским. До начала переговоров с главой киевского режима американский и российский президенты уже поговорили по телефону.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Владимир Путин привёл американскому коллеге аргументы о принципиальной важности достигнутых в Анкоридже договорённостей.

Разговор президентов России США продолжался 1 час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, отметили в Кремле.