Переговоры Зеленского и Трампа завершились во Флориде

Ночью с 28 декабря по 29 декабря в Флориде состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. Они длились больше двух часов.

После переговоров Трамп и Зеленский вышли к прессе с итогами.

Трамп назвал замечательной свою встречу с Зеленским и беседу с Путиным. Президент США выразил уверенность в том, что стороны приближаются к урегулированию на Украине. Трамп отметил, чтобы они закрыли 95% вопросов, касающихся урегулирования.

Зеленский заявил, что 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%. Трамп отметил, что остались 1-2 пункта, которые надо обсудить. По его словам, территориальный вопрос "до конца не развязали". Президент США также заявил, что в следующие пару недель ожидает много дополнительных контактов с Зеленским, один из них состоится уже 29 декабря.

Глава киевского режима допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана. Украине лучше заключить сделку сейчас, иначе она потеряет ещё больше территорий и людей, заявил Дональд Трамп. Он отметил, что Украина должна будет решать вопросы на референдуме или одобрять их в парламенте, но население явно за прекращение боев.

Трамп добавил, что готов приехать на Украину и обратиться к их парламенту для урегулирования.

Президент США не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель. Он считает возможной встречу Путина и Зеленского в "надлежащее время". Трамп отметил, что Россия решительно настроена на урегулирование конфликта.

Также президент США признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС. Трамп подтвердил, что обсуждал по телефону с Путиным в том числе возможные время и место новой встречи.

Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, заявил также президент США.