Урсула фон дер Ляйен: на переговорах Трампа и Зеленского достигнут хороший прогресс

Ночью с 28 декабря по 29 декабря во Флориде состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они длились больше двух часов.

После переговоров состоялась телеконференция Трампа и Зеленского с лидерами Европы. Она продолжалась один час.

После этого 29 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что обсуждались будущие мирные переговоры. Она отметила, что был достигнут "хороший прогресс" и Европа готова работать с партнерами, чтобы его закрепить.

"По мнению европейцев, главным в этих усилиях должно быть "наличие железных гарантий безопасности с первого дня", добавила Урсула фон дер Ляйен.