Трамп: Мирный план по Украине согласован на 95%

Мирный план по Украине согласован на 95 процентов. Так прокомментировал Дональд Трамп итог переговоров с украинской делегацией в своём имении во Флориде.

Президент США посоветовал гостю поспешить с подписанием соглашения, чтобы не потерять ещё больше территорий. И заявил, что понимает позицию Москвы. Сохранить спокойное выражение лица при этих словах хозяина Белого дома главе киевского режима не удалось. Во время переговоров с Зеленским Трамп пообщался по видеосвязи с рядом лидеров Евросоюза и НАТО. Новая встреча американской и украинской делегаций должна состояться уже сегодня.