Трамп: Мирный план по Украине согласован на 95%

Мирный план по Украине согласован на 95 процентов. Так прокомментировал Дональд Трамп итог переговоров с украинской делегацией в своём имении во Флориде.
Президент США посоветовал гостю поспешить с подписанием соглашения, чтобы не потерять ещё больше территорий. И заявил, что понимает позицию Москвы. Сохранить спокойное выражение лица при этих словах хозяина Белого дома главе киевского режима не удалось. Во время переговоров с Зеленским Трамп пообщался по видеосвязи с рядом лидеров Евросоюза и НАТО. Новая встреча американской и украинской делегаций должна состояться уже сегодня.
"У нас была потрясающая встреча. Мы многое обсудили. У меня состоялся отличный телефонный разговор и с президентом Путиным, который продолжался более двух часов. Мы добились значительного прогресса в прекращении этой войны. Есть один или два очень сложных вопроса, но за последний месяц мы добились значительного прогресса", - заявил Трамп.