КНДР провела учения по запуску дальнобойных крылатых ракет. Они пролетели над Жёлтым морем и успешно поразили все цели.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, за пусками лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Он высоко оценил результат и подчеркнул: армия полностью готова нанести стратегический контрудар при необходимости самозащиты.

При этом Пхеньян будет и дальше развивать силы ядерного сдерживания. Аналитики отмечают: пуски крылатых ракет, в отличие от баллистических, не нарушают резолюций Совета безопасности ООН.