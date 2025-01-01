Самая короткая рабочая неделя 2025 года началась в России

В понедельник, 29 декабря, в России началась самая короткая рабочая неделя уходящего 2025 года. Она продлится всего два дня для россиян, которые трудятся в пятидневном графике.

Рабочими в последнюю неделю 2025 года будут только понедельник и вторник, 29-30 декабря. Длинные новогодние каникулы начнутся уже в среду, 31 декабря. Вернуться к работе россиянам предстоит в понедельник, 12 января 2026 года.

При этом член думского комитета по труду Светлана Бессараб рассказала ТАСС, что "длинные новогодние каникулы, похоже, становятся хорошей традицией". Через год россиян будут ждать 11-дневные каникулы, хотя официальное постановление с уточнением праздничных и выходных дней будет опубликовано лишь в конце 2026 года.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал, что следующая шестидневка ждет россиян не раньше 2027 года — там "вроде бы напрашивается шестидневка в феврале" из-за потенциального переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Между тем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиян следовало бы перевести на шестидневную рабочую неделю, "если мы собираемся поднимать экономику". При этом эксперт подчеркнул, что не видит никаких физиологических препятствий этому: "Что касается здоровья — никаких проблем".