В Дагестане чиновник уволился после дебоша его сына в магазине

Глава Дагестана Сергей Меликов уволил местного чиновника, чей сын устроил погром в алкомаркете.

Инцидент произошел в одном из магазинов в Кумторкалинском районе. Группа мужчин ворвалась в торговую точку и принялась громить прилавки. Один из дебоширов толкнул продавщицу, достал из холодильника бутылки с алкоголем и бросил их в женщину.

Злоумышленников оперативно задержали. Один из них оказался сыном местного чиновника. Возбуждено уголовное дело.

"Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому во власти таким людям не место", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана подчеркнул, что никто не дождется снисхождения, все будут наказаны по строгости закона.

"Пусть этот случай станет для всех уроком. И для молодых людей, и для их родителей", - заключил Меликов.