ВСУ потеряли целую штурмовую группу у Лимана в Харьковской области.

Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, но потерпел неудачу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В результате боя половина солдат штурмовой группы была убита, вторая часть ранена.

В настоящий момент российские штурмовики ведут зачистку позиций на данном участке. взят в плен военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В начале декабря подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение населенного пункта Лиман в Харьковской области.