Курникова показала подросших детей от Иглесиаса: золотоволосые ангелочки

На днях Анна Курникова родила четвертого ребенка популярному испанскому певцу Энрике Иглесиасу. Радостной новостью эффектная блондинка поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

А теперь прославленная теннисистка опубликовала фотографию всех своих наследников. "Мои солнышки", - коротко подписала снимок Анна. На фотографии запечатлены двойняшки Николас и Люсия, дочь Мэри и четвертый ребенок, пол которого спортсменка пока не объявила. Интересно, что Курникова не стала, в отличие от многих знаменитостей, прятать лицо крошечного малыша за смайликами или показывать со спины.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Пользователи Сети назвали детей Курниковой и Иглесиаса ангелочками и высказали мнение, что дети очень похожи на Анну и Энрике.

Напомним, в настоящее время теннисистку и певца называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Когда именно, вышла теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.