Галкин* принял решение оставить Пугачеву в Новый год: вот в чем причина

Максим Галкин* собирается выступать в новогоднюю ночь и 1 января. Оба появления будут на частных вечеринках на Кипре. В это же время его супруга Алла Пугачева планирует остаться дома с детьми Гарри и Лизой отмечать Новый год.

А уже после корпоративов молодой супруг Примадонны намерен отдыхать вплоть до 12 января. В этот день у артиста запланировано выступление в Германии. Однако не секрет, что Галкин* готов в любой момент сорваться с места и отработать заказник, отмечает SHOT.

Кстати, пригласить на корпоратив можно и Пугачеву, причем стоит она даже дешевле, чем Надежда Кадышева. Правда, Примадонна поет всего 30 минут и то с перерывами. По слухам, гонорар певица понизила до 200 тысяч евро (18 миллионов рублей) с 350 тысяч евро (32 миллиона рублей) ранее. Соглашается петь артистка только у проверенных заказчиков.

Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин* уже три года ведут кочевой образ жизни. Артисты покинули свой замок в деревне Грязь и никак не могут обрести новый дом. То они жили в Израиле, то в Латвии, сейчас пока находятся на Кипре, но якобы присматривают дом в Болгарии.

*признан иноагентом на территории России