Евросоюз не оставляет попыток доказать, что в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта нельзя обойтись без него.

Как пишет Junge Welt, в ситуации двустороннего диалога России и Соединенных Штатов по Украине ЕС "может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других".

Во втором случае, по мнению журналистов, можно будет убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике.

Поскольку этот вариант для Европы явно предпочтителен, именно такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы, призывая киевский режим не останавливать боевые действия и делая заявления о "российской угрозе".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европу за столом переговоров по Украине российская сторона не видит. Объясняется это просто: руководство ЕС сегодня делает все, чтобы переговоры сорвать и не дать состояться мирному урегулированию.

Тем временем The Telegraph признает, что российский лидер Владимир Путин "диктует условия мира на Украине, потому что выигрывает войну на поле боя", причем "Европа отвергает идеи Путина, но не предлагает реальной альтернативы — только бесконечную войну, где время работает на более богатого и сильного противника".