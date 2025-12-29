Как изменятся соцвыплаты россиянам с 1 января

Соцфонд назвал основные нововведения 2026 года, многие из которых начнут действовать уже с января.

- Страховые пенсии проиндексируются на 7,6%, что выше уровня инфляции. То есть в среднем она вырастет на 1,9 тысячи рублей и составит 27 тысяч рублей.

- В январе также индексируются будущие пенсии работающих россиян. Стоимость одного коэффициента будет повышена со 145,69 до 156,76 рубля.

- В 2026 году увеличится прожиточным минимум, что повлечет за собой рост пособий на детей и по беременности, а также единовременное пособие при рождении и ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет.

* Так, единое пособие на детей до 17 лет будет составлять от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц в зависимости от доходов семьи.

* Единое пособие для беременных женщин - от 10,3 тысячи до 20,6 тысячи рублей.

* Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рубля.

* Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 рублей.

- Женщины с пятью и более детьми смогут включить в трудовой стаж периоды ухода за всеми детьми для перерасчета пенсии. Если уход длился минимум полтора года, начислят следующиепенсионные коэффициенты: 2,7 – за первого, 5,4 – за второго, по 8,1 – за каждого следующего.

- С 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал. Его размер определят в январе по фактической инфляции. Остаток средств маткапитала тоже будет проиндексирован.

- Со следующего года будет действовать выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Чтобы ее получить, доход на человека не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума. Сумма начисляется как разница между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода.

- Участникам СВО компенсируют расходы на проезд – либо деньгами, либо в виде проездного билета.

- С февраля увеличатся социальные выплаты для инвалидов, ветеранов и других категорий граждан, а также проиндексируется стоимость набора социальных услуг, включая бесплатные лекарства и санаторные путевки.

- В следующем году стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай болезни: они смогут получать больничные спустя полгода после начала страховых взносов, а сумма выплаты составит либо 35, либо 50 тысяч рублей.