Мирный план по Украине согласован на 95 процентов. Так прокомментировал Дональд Трамп итог переговоров с украинской делегацией в своём имении во Флориде. На пресс-конференции президент США посоветовал киевскому гостю поспешить с подписанием соглашения, чтобы не потерять ещё больше территорий. И заявил, что понимает позицию России. Сохранить спокойное выражение лица при этих словах главы Белого дома Зеленскому так и не удалось. Во время переговоров с Зеленским Трамп пообщался по видеосвязи с рядом лидеров Евросоюза и НАТО. Новая встреча делегаций должна состояться сегодня.

Переговоры президента США с Зеленским в центре внимания западной прессы. Перед их стартом данную встречу называли чуть ли не судьбоносной. Однако итоги почти трёхчасовой беседы отнюдь не впечатлили журналистов:

"Множество слов, но мало результатов. Так корреспондент "Скай Ньюс" Марк Стоун подытожил то, что мы увидели в Мар-а-Лаго".

К таким первым выводам пришло большинство западных СМИ. Ну разве что немецкий таблоид "Бильд" рассмотрел некий позитив для Украины и самого Зеленского по итогам этой встречи в Мар-а-Лаго.

То есть никакого прорыва. Или же публично о нём пока что решили не сообщать. Оттого пресса и эксперты сосредоточились на деталях, которые якобы могут намекать на то, как прошел этот непростой разговор. Одни указывают на то, что Зеленского в аэропорту никто из представителей США не встретил. И сравнивают это с торжественным приёмом, который на Аляске устроили Путину.

Кстати, перед встречей с Зеленским президент США переговорил с российским лидером по телефону.

"Президенты России и США придерживаются, в целом, аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведёт лишь к затягиванию конфликта, и чревато возобновлением боевых действий", - отметил Юрий Ушаков, помощник президента России.

Украинскую делегацию, пишет FT, факт данного разговора крайне насторожил. И вряд ли Трамп не догадывался о такой реакции Киева, обещая по итогам переговоров с Зеленским ещё раз позвонить в Москву.

Но главарь киевского режима старался не показывать вида, что это его злит. На президента США он смотрел с таким подобострастием, что многие посчитали, что Зеленский прилетел в США, чтобы пойти на всё. Вот и Трамп, как мог, намекал ему, что крайне рассчитывает именно на это.

"Вы же ещё не бывали в этой комнате. Мы прежде никому не позволяли здесь бывать. Неплохо смотрится, правда? Эта комната прекрасно подходит для заключения сделок", - сказал Трамп.

В столовой резиденции президента США Зеленского усадили напротив портрета умершей королевы Елизаветы II, в чем многие то же увидели некий элемент невербального давления. Обратил на себя внимание и нервный смех главы СНБО Украины Умерова, когда Трамп как бы в шутку употребил слово "взятка", предлагая прессе удалиться.

Но по итогам писать пока было не о чем. И Трамп, и Зеленский заявили, что переговоры прошли успешно. Однако ключевые вопросы, в том числе вывод украинских войск с территории Донбасса, так и не были решены.

"Это очень сложный вопрос. Вы знаете нашу позицию, так что... Я имею в виду, мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую контролируем", - сказал Зеленский.

То есть в этом вопросе Зеленский, судя по всему, продолжает упираться. Или же делает вид. Потому как Вашингтон в этом вопросе, судя по всему, непреклонен.

"Я думаю, что американский народ хочет видеть успех Украины, как и все мы. Но было время, когда пустые чеки продолжали поступать. И, как мы обсуждали вчера, сострадание начало немного иссякать. И мы говорили о реализме, который должен был дойти до Зеленского: вы не получите всего, чего хотите. Вероятно, вам придётся чем-то пожертвовать", - отметила Кейли Макги Уайт, американская журналистка.

И в следующий раз эта жертва будет ещё весомей, учитывая положение дел фронте. Впрочем, Зеленский продолжает уверять, что ситуация там якобы под контролем. О том же говорят и европейские союзники Киева, на плечи которых, по словам Трампа, и ляжет основное бремя по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Детали пока не ясны. Но президент Франции, комментируя прошедшие переговоры, вновь намекнул на отправку войск.

Москва неоднократно заявляла, что иностранные силы на Украине тут же станут законной целью. Так что отправка туда войск под любым видом приведет лишь к эскалации, а не к окончанию войны, чего вроде бы искренне желает Трамп.

"Я не знаю, когда нам удастся подойти к финалу. Было бы досадно, если не получится урегулировать конфликт. Такой шанс тоже есть. Но, возможно, этого не произойдёт. Через несколько недель мы узнаем это", - заявил Трамп.

Звучит, конечно, малообещающе. Потому как нет никакой конкретики. Ни по выводу ВСУ с Донбасса, ни про выборы, ни про признание Украиной территориальных потерь. Москва, впрочем, уже дала понять - в случае невыполнения её требований добиваться целей специальной военной операции Россия продолжит военным путем.