Сюрпризы декабрьской погоды: Адлер засыпает градом, на Дальнем Востоке - метель

Снегопады, метель и гололедица - на Дальнем Востоке ликвидируют последствия непогоды. На Камчатке за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В круглосуточном режиме работают коммунальщики в Магадане. А на юге страны бушует шторм. В Сочи повалены деревья, оборваны линии электропередачи, задержаны авиарейсы.

Судя по видеороликам из соцсетей, в Сочи новогодняя сказка. Впрочем, если убрать музыку, картина меняется кардинально. На курорте штормит. Все началось с грозы. Новогоднюю иллюминацию сменили молнии. А дальше пошел снег.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах. В предновогодние дни могут быть закрыты все спуски. Погода не только нелыжная, но и нелетная. Задержали 12 рейсов. Некоторые самолёты уходили на запасные аэродромы. В интернете пугают штормом века. Синоптики ждут не менее 6 баллов, ветер до 22 метров в секунду. Деревья уже ломает, как спички. Волны на море поднимаются до 3,5 метров.

Адлер засыпает градом. Во власти циклона Ялта. Ночью заморозки и гололед. Но весь снег сейчас - точно на Камчатке. А за последние сутки выпало боле 120 процентов месячной нормы осадков. Школьные каникулы начались досрочно. Некоторые не смогли попасть и на работу.

В Магадане уборка снега идет в круглосуточном режиме. Погрузчики, самосвалы, автогрейдеры, бульдозеры хозяйничают на главных магистралях города. Водителям советуют не садится за руль, пока работа не будет окончена.

Из-за снежных заносов с вечера воскресенья в Челябинской области закрыли участок трассы М-5 от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль. Вереницу из фур сняли с высоты птичьего полета. Конца и края ей нет.