Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны "Медведково"

В Москве на месте бывшей промзоны "Медведково" возвели уже более 530 тысяч квадратных метров жилья. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, построили и необходимую инфраструктуру - современную школу и детские сады, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги.

Всего предстоит обновить территорию площадью свыше 160 гектаров. В итоге там появятся комфортные жилые кварталы с образовательными и медицинскими учреждениями, спортивными центрами. Проект реализуют поэтапно за счёт инвесторов и городского бюджета.