Изысканную посуду XVIII века представили в Эрмитаже

Богатую коллекцию императорского фарфора, столового серебра и стекла 18 столетия представили в Эрмитаже. Экспозиция расположена в новом - последнем - зале "Галереи Петра Великого". Изысканная посуда с вензелями украшала торжественные приёмы царских особ.

11 залов и три столетия российской истории. Галерея Петра Великого - это наука, культура и искусство со времен реформ первого императора, который увлекался, кажется, всем. И создал лучшую в Европе мастерскую. Его токарня стала центром технической и художественной мысли в России.

Через анфиладу эрмитажных залов - на экскурсию в прошлое. Достижения эпохи Петра Первого и их торжественный аккорд - произведения прикладного искусства. В витринах последнего зала все для сервировки парадных приемов - это сложно назвать просто посудой. Коллекция стекла, фарфора и серебра.

При Петре Первом этот благородный металл начали добывать в России. Такие массивные кубки в барочном стиле были лучшим подарком от императорской семьи - знак особого расположения. Или вот такой пладеменаж - подсвечник украшал центр стола.

В петровские времена появилась мода и на "белое золото королей" - так называли фарфор. Правда, Невскую Порцелиновую мануфактуру строили уже при императрице Елизавете. На чаше, украшенной рельефной гроздью, личное клеймо основоположника русского фарфора Дмитрия Виноградова.

"Далеко не каждое государство, пусть даже и процветающее европейское, имело свои фарфоровые заводы. И то, что в России в середине 18 столетия появляется своё фарфоровое производство, причем особенность фарфора российского была в том, что Дмитрий Иванович Виноградов изобретает этот фарфор, который делается из отечественного сырья, это тоже важно", - отметила Наталья Бахарева, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, куратор экспозиции "Галерея Петра Великого".

Здесь же и шедевры российских стекольных мастеров, которые не жалели позолоты и гравировки. Среди стопов и штофов - уникальное свидетельство эпохи дворцовых переворотов. Кубок в честь Ивана VI. Императора Иоанна Антоновича еще в младенчестве свергла Елизавета Петровна.

"И все, что было связано с Иоанном Антоновичем, подлежало уничтожению. И хранение предметов с изображением малолетнего императора интерпретировалось как государственная измена. Поэтому вещи с его изображениями сохранились в единичных экземплярах", - рассказала Наталья Бахарева.

Производства, которые заложили еще при Петре Первом, славились на весь мир. Клеймо сибирского соболя было знаком качества. Уральскую медь с Демидовских заводов закупала Англия - в то время главный поставщик металлов.

"Смысл вот этой нашей всей галереи - не только Пётр, но и то, как на самом деле всё, что сделал Пётр, продолжалось после Петра. Так вот получилось, что он всё придумал, а сколько процентов того, что он придумал, сделали уже потом женщины, которые были после него, и которые тоже заслуживают очень большой благодарности", - отметил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Этот тончайший фарфор и вензеля на серебре украшали торжественные приемы столетиями. Там чествовали победителей, отмечали научные открытия. Эпоха Петра предваряла "золотой век" Екатерины Великой.