Летучие органические соединения найдены в напитках Aloe Vera

Специалисты провели лабораторные исследования напитка "Алоэ Вера" (Aloe Vera) производства компании "Вельта‑Пенза" и выявили в пяти образцах готовой продукции, а также в концентрате летучие органические соединения. Об этом рассказали в понедельник, 29 декабря, в пресс-службе Роспотребнадзора.

На основании этих результатов Роспотребнадзор потребовал от оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, и от Ассоциации компаний интернет‑торговли заблокировать продажу указанного напитка — как в обычных магазинах, так и на дистанционных площадках.

Работа производителя "Алоэ Вера" приостановлена еще 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на соответствующую продукцию прекращено.

Граждан просят не употреблять "Алоэ Вера" до завершения экспертиз и официальных разъяснений Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

26 декабря столичное управление подтвердило, что предприняты срочные меры по изъятию из продажи напитка "Алоэ Вера" (Aloe Vera). Произошло это после сообщений о том, что ребенок едва не отравился ацетоном, выпив "Алоэ Вера". Содержимое бутылки обладало неприятным химическим запахом.

Случившимся заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверять предприятие, производившее напиток Aloe Vera. Как подчеркивает областная прокуратура в своем Telegram-канале, установление обстоятельств производства и реализации негазированного напитка, из-за которого пострадал ребенок, находится на особом контроле.