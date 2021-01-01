Жена уличила Виктора Логинова в измене и на нервной почве катастрофически исхудала

В семье актеров Виктора Логинова и Марии Гуськовой драма. Супруга, которая моложе звезды комедийного сериала "Счастливы вместе" на 24 года, заявила, что на фоне переживаний из-за неверности мужа похудела до 38 килограммов.

Гуськова обнаружила переписку Логинова с предполагаемой любовницей. Якобы Виктор собрался в путешествие с некой 23-летней женщиной по имени Анастасия. По словам Марии, когда она уличила мужа в измене, то услышала в ответ "никчемные оправдания". Логинов объяснил жене, что просто решил таким красивым жестом поддержать приятельницу, которая в свое время помогла ему.

"Меня люто тошнит от таких поступков. Если хотя бы одна вещь пропадет из дома, то весь мир узнает, по какой причине. Жить с этим человеком у меня нет никакого желания. Я требую у него подписать соглашение о разводе добровольно. Я не хочу затягивать с разводом. Я хочу, чтобы развод был здесь и сейчас", - заявила Гуськова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, Виктор Логинов и Мария Гуськова поженились пять лет назад. Причем в 2021 году пара уже переживала сложные времена. Тогда актриса говорила о желании развестись. Что тогда являлось причиной, Мария не уточнила, лишь туманно отметила, что на "первом месте профессия".