Украино-американские переговоры, состоявшиеся в США 28 декабря, могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским.

Как рассказал информированный источник Fox News, организация прямых телефонных переговоров между политиками стала бы "дипломатической победой" президента США Дональда Трампа. Однако никаких намеков на возможность такого созвона от Москвы или Киева не поступало.

Собеседник телеканала также рассказал, как Зеленский настраивается на встречи на высшем уровне с представителями Соединенных Штатов. По словам источника, глава киевского режима "обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом" и "долго концентрируется". Для подготовки Зеленский изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел.

Ранее президент России Владимир Путин не раз напоминал, что Зеленский утратил легитимность как президент Украины. Подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано", подчеркнул российский лидер.

Между тем американского президента Дональда Трампа готовы принять в Москве — российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что политику передали официальное приглашение посетить Россию. Дипломат сообщил, что "на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил". В ответ Трамп "сказал, что это очень интересно", причем "интересно будет всем".