Путин подписал закон о крестах на гербе России

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года подписал ряд законов. Все документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Глава государства закрепил наличие крестов над коронами и державой в описании одного из трех главных символов государства — герба России.

"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в тексте документа.

Прочие законы, подписанные Путиным сегодня:

- О запрете на исполнение постановлений иностранных уголовных и международных судов, компетенция которых не основана на международном договоре или резолюции Совбеза ООН.

- Об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа — 19 апреля. Новая памятная дата сохранит историческую правду о зверствах нацистов на оккупированных территориях и будет противодействовать попыткам фальсификации истории.

- О назначении экспертизы только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам.

- Об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла. Для физических лиц — с 3000 до 5000 рублей. Для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

- О создании реестра грузовых автоперевозчиков. Он начнет работать с 1 марта 2027 года.

- О повышении порога подлежащих контролю сделок с недвижимостью. Росфинмониторинг будет вправе определять размер суммы операции с наличными и/или безналичными деньгами.

- О наделении военных судов правом судить военнослужащих без гражданства;

А также закон, согласно которому владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей будут штрафовать за нарушения правил тонировки.