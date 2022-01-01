Главу Минстроя Красноярского края уволили после возбуждения дела

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Заскалько уволили после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении полномочий. Об этом стало известно в понедельник, 29 декабря.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, глава Красноярского края Михаил Котюков решил снять Заскалько с занимаемой должности, а на освободившееся место назначить его первого заместителя Максима Говорушкина.

Следствие установило, что в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен по госконтракту 20-квартирный дом для сирот. Заскалько, который в тот период руководил краевым Управлением капитального строительства, знал об аварийности дома. Тем не менее, он не расторг контракт, не взыскал с подрядчика аванс и велел потратить еще 2 миллиона рублей на проектно-сметную документацию.

В конечном счете дом не удалось ввести в эксплуатацию, а совокупный ущерб краевому бюджету достиг 25 миллионов рублей. По этому делу Заскалько задержан, его бывшего заместителя уже поместили под домашний арест, пишет "Коммерсантъ".

В 2024 году на превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий попался заместитель главы подмосковного Подольска Роман Рязанцев, отвечавший за сферу ЖКХ. Чиновник подписал акт проверки котельной и выдал паспорт готовности, зная о дефектах оборудования для отопительного сезона. Это привело к аварии на теплотрассе.

В Приморье Следственный комитет возбудил уголовные дела после обрушения двух мостов за один день. Под следствие попали должностные лица регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства за превышение должностных полномочий. Зная, что мосты находятся в аварийном состоянии, госслужащие ничего не предприняли для их ремонта.