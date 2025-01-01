Москва и Петербург попали в "барическую яму" из-за "ныряющих" циклонов

Серия "ныряющих" циклонов, быстро смещавшихся с севера на юг по западной половине Европейской России, привела к существенному понижению атмосферного давления, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал в понедельник, 29 декабря, метеоролог Михаил Леус.

Как отметил специалист в своем Telegram-канале, в Северной столице атмосферное давления опустится до отметки в 740 миллиметров ртутного столба — это на 19-21 единицу ниже нормы. Со вторника показания барометров пойдут в рост, в новогоднюю ночь подрастут до 752 миллиметров ртутного столба. Однако за этим последует ещн одна "барическая яма".

В Москве к вечеру 29 декабря атмосферное давление упадет до отметки в 730 миллиметров ртутного столба. На следующий день падение показаний барометров продолжится — минимум в 727 миллиметров ртутного столба ожидается в ночь на 31 декабря.

Такой уровень атмосферного давления Леус сравнил с показателями, характерными для высоты около 200 метров над уровнем моря. Это все равно что попасть на крышу столичного Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

Эксперт призвал граждан быть внимательнее к своему здоровью с учетом сниженного атмосферного давления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что как в последний день уходящего 2025 года, так и в первый день 2026 года ожидается один и тот же режим погоды: облачно, низкое давление, временами — снег, температура около 10-15 градусов мороза ночью и 7-10 градусов ниже нуля днем.

Чтобы встреча Нового года обошлась без последствий для здоровья, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал два простых правила. Наряду с этим министр напомнил про необходимость контролировать артериальное давление, особенно тем, у кого помимо проблем с артериальным давлением имеются нарушения ритма.