Россиянам разрешат пополнять счет через банкомат любого банка с СБП

Центробанк совместно с участниками рынка планирует предоставить россиянам возможность пополнения счета наличными деньгами через банкомат любого банка по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала в понедельник, 29 декабря, директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Как отметила представитель регулятора, Системой быстрых платежей пользуются почти 100 миллионов россиян — это практически все экономически активное население России. Также возможности СБП используют 3 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таких результатов удалось достичь всего лишь за семь лет существования Системы.

ЦБ продолжает вместе с участниками рынка развивать дополнительные функции СБП. В ближайших планах — реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка, а также расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет.

Бакина также рассказала про QR-presented, когда человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует созданный магазином. В ближайшее время планируется реализовать и эту возможность, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что оплатить билеты метрополитена можно с помощью Системы быстрых платежей во всех кассах. Для того, чтобы приобрести билет, нужно навести QR-код на платежный терминал. Кроме того, СБП работает на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта и на валидаторах наземного транспорта.

Появились слухи о том, что все крупные переводы по СБП между собственными счетами будут проверяться на признаки мошенничества. В Банке России пояснили, что такие проверки введут лишь для тех случаев, когда за такой операцией последует подозрительный перевод другому лицу.