Появились первые фото прощания с Верой Алентовой

Сегодня, 29 декабря, в 11 утра в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоится прощание с прославленной актрисой Верой Алентовой.

Появились первые фотографии с траурного мероприятия. На них видно, как многочисленные поклонники выстроились возле культурного учреждения, чтобы отдать последнюю дань уважения любимой актрисе. Также возле театра фанаты возложили цветы. Кроме того, фотографии Веры Алентовой разных лет временно заменили афиши.

Напомним, Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз. Сказался сильный стресс, который она пережила на прощании с Анатолием Лобоцким.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у Веры Валентиновны возникли после коронавируса. Но, несмотря на солидный возраст, она чувствовала себя хорошо, вечером, 25 декабря, у нее был запланирован спектакль в театре имени Пушкина.