Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину в начале 2026 года. Такую информацию распространили источники в политических и дипломатических кругах.

По словам собеседников украинского портала NV, о своем решении вернуться из Лондона в Киев Залужный может объявить 4-5 января 2026 года, если ничто не повлияет на его решение.

Ходят слухи, что украинский посол в Великобритании проинформировал главу киевского режима Владимира Зеленского о планах уйти в отставку с занимаемой должности. При этом в Киеве "обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил".

Украинский блогер Анатолий Шарий подтвердил эти слухи, а также рассказал, что Залужный некоторое время обдумывал возможность стать послом Украины в Соединенных Штатах или вновь возглавить украинскую армию. Однако соответствующие решения пока не принимались.

Валерия Залужного многие считают наиболее весомым претендентом на пост президента Украины, если киевский режим согласится наконец провести выборы. Однако экс-главком в октябре заявил, что не признает никаких идей проведения выборов в данный момент. Он также опроверг сообщения о своей подготовке к участию в выборах.

Между тем американские журналисты выяснили, что на Западе стали считать Владимира Зеленского узурпатором власти — он и узкий круг советников "держат власть на Украине под жестким контролем", тогда как Верховная рада "остается не у дел", а оппозиционеры становятся мишенями для правоохранительных органов и силовиков.