В Подмосковье обнаружили 12 тонн опасного новогоднего деликатеса

Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельной икры в подмосковных Люберцах.

Изъято более 12 тонн опасного новогоднего деликатеса – это 8,5 тысячи банок. Общая стоимость конфискованного оценивается в более чем семь миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что двое мужчин пытались выдать "имитацию" за натуральную икру палтуса и лосося. Фальсификат продавался под выдуманными брендами.

Возбуждено уголовное дело о производстве продукции без маркировки. Фигуранты отправлены под домашний арест.

Кроме того, полицейские выяснили, что в цеху в антисанитарных условиях работали пятеро мигрантов без медицинских книжек и разрешений на работу. Их оштрафуют и выдворят из страны.