Меньшову сняли на прощании с Алентовой: ее поведение удивило народ

В Москве прощаются с актрисой Верой Алентовой. Звезда фильма "Москва слезам не верит" умерла 25 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

Многочисленные поклонники, друзья, близкие пришли в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, чтобы почтить память прославленной актрисы. Этому культурному учреждению Вера Алентова отдала 60 лет жизни. Она работала до самой смерти. Так, у нее был запланирован спектакль 25 декабря, однако он оказался днем ее смерти.

Сегодня, 29 декабря, люди пришли отдать последнюю дань уважения артистке. Гроб светлого дерева поставили прямо на сцене, рядом на стульях расположились родственники. Единственную дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова, актрису, ведущую Юлию Меньшову, сняли журналисты.

На фото наследница Алентовой запечатлена в траурном облачении вместе с дочкой Таисией. В Сети уже прокомментировали кадр. Многие интернет-пользователи очень удивились, увидев популярную ведущую, абсолютно держащую себя в руках, с легкой полуулыбкой, без единой слезинки на щеках. Комментаторы похвалили Меньшову за мужество и самообладание в такую тяжелую минуту.

Отметим, что также на прощании с Верой Алентовой отметились актеры Константин Хабенский, Александр Олешко и многие другие.

Напомним, Вере Алентовой было 83 года. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким, с которым, кстати, они снимались в фильме "Зависть богов". По некоторым данным, актрису увезли с траурного мероприятия в состоянии клинической смерти. Медики около двух часов спасали Алентову, но все их попытки оказались тщетны.