Россия в настоящее время не вынашивает планы нападения ни на одну из стран Балтии или НАТО в целом. Об этом рассказал генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Как заявил руководитель эстонской разведки в интервью ERR, "пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов".

Розин приписал это "уважение" действиям западных государств в отношении России: "Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наше государство не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа сама развяжет войну — Россия готова ответить "прямо сейчас". Однако, предупредил политик, в случае подобных неосмотрительных действий европейских властей может оказаться, что Москве просто не с кем станет договариваться.

При этом российский лидер напомнил, как "европейские подсвинки" включились в работу прежней американской администрации, нацеленную на нанесение России стратегического поражения, в надежде поживиться на развале нашей страны. Однако надежды Европы не оправдались.