Стало известно, куда хочет увезти Татьяну Буланову молодой муж: певица сопротивляется

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Ранее в интервью Татьяна Буланова рассказала, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.

А теперь стало известно, что молодой супруг пытается увезти Татьяну Буланову в Москву. "Он обожает столицу. Пытается перетащить меня в Москву, но я сопротивляюсь. Я сильнее, и я в итоге одержу победу", - со смехом сообщила певица.

Татьяна Буланова призналась, что, несмотря на активную гастрольную жизнь, которая длится годами, по натуре она домосед. "Я никогда не любила уезжать из дома. Прошло 30 лет, а я до сих пор помню это чувство, когда прямо так не хочется выходить. Просто перешагиваешь через себя. Но я сажусь в такси и отдаюсь на волю судьбы. И сейчас то же самое. Мне не нравится уезжать из дома. И я с удовольствием возвращаюсь домой", - поведала артистка Teleprogramma.org.