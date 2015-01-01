Названы регионы, в которых выгоднее всего рожать первенца

Региональный материнский капитал или его аналоги при рождении первого ребенка предусмотрены в десяти российских регионах. Размер выплаты в 2025 году варьируется от 116 тысяч до 360 тысяч рублей.

Как подсчитали в ТАСС, выгоднее всего рожать первенца в Нижегородской области. Там региональный маткапитал составляет 360 тысяч рублей за первого ребенка. Предусмотрены и выплаты за счет областного бюджета при рождении второго и третьего детей — 800 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

В Новгородской области рождение первенца принесет в семейную копилку 350 тысяч рублей в рамках региональной меры поддержки "Новгородская семья", которая учреждена с 2026 года. Однако выплату получат лишь те, у кого первый ребенок родился до 29 лет.

В Коми региональный семейный капитал на детей, рожденных с 1 января 2024 года составляет 300 тысяч рублей, а если маме первенца не исполнилось 25 лет — 500 тысяч рублей.

Выплаты за рождение первого ребенка предусмотрены в бюджетах Магаданской, Тюменской и Ленинградской областей, Камчатки, Сахалина, Якутии, Красноярского края.

Кроме того, во многих регионах для поддержки молодых семей при рождении первенца выплачивается единовременное пособие. Например, в Омской области студенческим семьям полагается выплата в 100 тысяч рублей.

Ранее глава государства Владимир Путин пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки граждан, прежде всего — семей с детьми. В частности, он призвал сделать так, чтобы при повышении трудовых доходов семьи государство ни в коем случае не снижало меры поддержки. Говоря о нынешних мерах, президент признал, что "этого недостаточно".

Тем временем "Известия" пишут, что материнский капитал утратил за последнее десятилетие половину своей покупательной способности. Специалисты ВНИИ труда провели исследование на тему "Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала". Если в 2015 году на средства маткапитала можно было купить в среднем около девяти квадратных метров жилья на первичном рынке, к 2025 году показатель сократился до 3,5-4 квадратных метров.