Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров арестован по делу о взятках

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров помещен под арест в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом рассказали в понедельник, 29 декабря, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как уточняет ФСБ, следствие полагает, что политик систематически получал взятки от бизнесменов Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе.

Егорову вменяют получение взяток на сумму не менее 80 миллионов рублей. В рамках следственных действий арестовано имущество экс-губернатора и его родственников более чем на 130 миллионов рублей.

Наряду с Егоровым под арест отправлены его водитель и посредник в даче взяток, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что коррупция существует повсеместно, однако в России борьба с ней идет без кампанейщины и "ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе".

Интересный способ противодействия коррупции ввели в Нижегородской области. Местные чиновники будут получать премии в размере 50% от месячного оклада за сообщения о попытке их склонения к взяточничеству. Соответствующий указ главы региона начнет действовать 1 января 2026 года.